رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أعراض جانبية وجلطات.. أسباب تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:27 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
إيمان ماهر
طباعة
دخلت بعض الدول في الموجة الثالثة من كورونا، ووضع البعض الآخر أمل كبير على اللقاحات، ليتعلق هذا الأمل فجأة بعد تعليق غالبية الدول الأوروبية عمليات التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" كليًا أو جزئيًا.

وانضمت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى قائمة الدول التي قيدت استخدامه، وأوقفت النمسا وإسبانيا استخدام شحنات محددة من اللقاح وحذت أيسلندا وبلغاريا حذوهما وأعلنت أيرلندا وهولندا تعليق استخدامه.

أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أنها قررت "حظر استخدام لقاح "أسترازينيكا" في البلاد كإجراء احترازي مؤقت حتى إشعار من وكالة الأدوية الأوروبية.

ورجحت بعض الدول أن لهذا اللقاح أعراض جانبية وتوقفت الدنمارك والنرويج عن استخدام اللقاح الأسبوع الماضي بعد تسجيل إصابة حالات منفردة بنزيف أو جلطات دموية أو انخفاض في الصفائح الدموية بعد تلقيه.

لا يوجد دليل
يتضح من البيانات التي قدمتها أسترازينيكا أنه كانت هناك 37 حالة حدوث تجلط في الدم بين 17 مليون شخص تلقوا اللقاح ولكن ذلك اقل من المتوقع، لهذا السبب قالت هيئة ترخيص الأدوية في المملكة المتحدة ومنطمة الصحة العالمية إنه لا دليل على وجود صلة بين الأمرين.

منظمة الصحة العالمية
من ناحية أخرى ناشدت منظمة الصحة العالمية الدول عدم وقف حملات التطعيم من المرض الذي أودى بحياة نحو مليونين و700 ألف في أنحاء العالم حتى الآن.
وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة: «لا يوجد حتى اليوم دليل على أن الحالات نتجت عن تلقي اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس».

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

الأكثر قراءة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح