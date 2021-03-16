إندونيسيا تخطط للحصول على 426 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، إن الحكومة تخطط لتأمين 426 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لبرنامج التطعيم الوطني.وأضاف صادقين - خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة التاسعة بمجلس النواب الإندونيسي اليوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الإندونيسية "أنتارا" - "بالنسبة للقاحات، نخطط لشراء 426 مليون جرعة لقاح، ومن هذا الإجمالي، تأكدت الأسعار ومواعيد التسليم لـ 275 مليون جرعة".وأوضح أن الأسعار والجداول الزمنية للتسليم لـ 151 مليون جرعة المتبقية لم تتأكد بعد، فيما تنتظر الحكومة جرعات لقاح مجانية من مرفق "كوفاكس" الذي تقوده منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).وأشار إلى أنه إلى جانب الجرعات التي تشتريها الحكومة لبرنامج التطعيم الوطني والتي ستوزيع مجانًا على الجمهور، تخطط الحكومة أيضًا لتأمين لقاحات لبرنامج "جوتونج رويونج"، وهو برنامج تطعيم ممول ذاتيًا ستقدم من خلاله شركات القطاع الخاص اللقاحات مجانًا للموظفين.ولفت إلى أنه لضمان عدم تأثير هذا البرنامج على تنفيذ برنامج التطعيم الوطني، سيستخدم القطاع الخاص لقاحات مختلفة عن تلك التي تقدمها الحكومة حاليًا حيث سيعتمد برنامج التطعيم الحكومي على لقاحات "سينوفاك" و"أسترازينيكا" و"نوفافاكس" و"فايزر"، فيما سيستخدم البرنامج الممول ذاتيًا لقاحي "سينوفارم" و"موديرنا".ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم، سجلت إندونيسيا منذ بداية الجائحة مليونا و425 ألفا و44 إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 و38 ألفا و537 وفاة مرتبطة به، وتم تطعيم ما مجموعه 4 ملايين و166 ألفا و862 شخصا ضد الفيروس في إطار الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت في 13 يناير الماضي.