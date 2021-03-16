«ترصد».. خطة للكشف عن المصابين بـ«كورونا» في أسوان (صور)

تستكمل الفرق الطبية بالوحدات الصحية لقطاعي شرق وغرب مركز إدفو، التابعين لمديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع المجتمع المدني، أعمال التقصي والترصد، للاطمئنان على الأهالي في القرى، بأعتبارهم ضمن القرى الأعلى معدلات للإصابة، وخاصة المنازل التي أصيب بها الأشخاص بالفيروس أو توفي منهم متأثرين بالإصابة.وترصد '' الدستور'' تفاصيل أعمال الترصد التي تم إجراؤها بقرى مركز إدفو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولاطمئنان على صحة وسلامة الأهالي الموجودة بالقرى، ومتابعة حالات العزل المنزلي، بالإضافة إلى تحويل الحالات الأكثر خطورة لاستكمال علاجها بالمستشفيات.ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغفار الضيفي، مدير أدارة إدفو شرق الصحية بأسوان، إن بدأت أولي أعمال الفرق الطبية يوم الخميس الماضي، وشملت الأعمال التالي؛ إجراء الترصد بواسطة فرق الطب الوقائي بالتعاون مع المجتمع المدني بقرية البحيرة بمركز أدفو، والذى يشمل تتفيذ مسح شامل للمنطقة وعن طريقة يتم معرفة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والحالات الخطرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وهكذا، موضحًا أن الحالات تم استهدافها بناءً على إصابة الأشخاص بالفيروس، أو من لديه حاله وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس، أما الاشتباه بالإصابة بالفيروس.وأضاف لـ''الدستور''، أن أعمال الفرق الطبية للاطمئنان على الأهالي والحالات المستهدفة في قطاع شرق بدأت بقرية البحيرة واستكملت بقريتي الفوزه وخور الزق، ثم قرية الرديسية، وقرية الشيح على، وشملت قياس نسبة الأكسجين بالدم، وقياس درجة الحرارة، والأعراض التي يعانوا منها، حيث إنه بواسطتهم يتم تحديد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فعليًا، بالإضافة إلى رؤية الإشاعات والتحاليل الطبية التي أجراها الأهالي للاطمئنان على صحتهم والتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، ومتابعة حالات العزل المنزلي.ولفت أن خلال أولى أيام أعمال الترصد للفرق الطبية بلغ عدد الحالات بقرية '' البحيرة'' لحوالي أكثر من 50 حالة من الذين لديهم اشتباه بفيروس كورونا المستجد، للتأكد من مدى تحسن الحالات، وتبين أن أغلبية هذه الحالات متعافين ويتحسنوا مع تناول العلاج، بينما وصل عدد الحالات التي تم الكشف عليها باليوم الثاني بقريتي الفوزه وخور الزق 50 حالة أخرى.وأوضح أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها باليوم الثالث بقرية الرديسية حوالي 40 حالة، وتمت أعمال الكشف لليوم الرابع بقرية الشيخ علي، وتمت متابعة كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنه والدين تم عزلهم منزليًا ومتوفر معه الأكسجين والعلاج الخاص به أيضًا بالقرى المذكورة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 4 حالات شديدة الخطوره بقرية البحيرة من كبار السن، وحالتين أخرون بقريتي الفوزه وخور الزق، و3 حالات كبار سن ويعانوا من أمراض مزمنه بقرية الرديسية، وتم تحويلهم لاستكمال العلاج بالمستشفى،نظرًا لخطورة حالتهم، وبعضهم وافق وآخرون لم اختاروا أن يستمر علاجهم بالعزل المنزلي.بينما كشف مصدر بصحة أسوان لـ''الدستور''، أن انتشار الفرق الطبية التابعة للطب الوقائي لإجراء المسح الشامل للمواطنين داخل قرى قطاع إدفو غرب، وأن جاء ذلك بعد رصد أكثر من حالة لديها اشتباة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنه يتم إجراء الترصد بواسطة فرق الطب الوقائي بالمشاركة مع عدد من الأفراد بالمجتمع المدني مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكلًا كاملًا، وأن تم تقسيم القرية بنظام المربعات لكل فرقة طبية مربع مسئولة عنه لعمل توازن بينهم، وأن مدة العمل تبدء للفرق من الساعه الـ7 صباحًا حتى الساعه 3 عصرًا.