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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عراقية: الكاظمي أكد قوة الدبلوماسية والحوار في حماية العراق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:26 ص
جريدة الدستور
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اهتمت صحيفة (الصباح) العراقية الصادرة، اليوم الثلاثاء، بتأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية العراق.

وقالت الصحيفة إن الكاظمي أوضح- خلال كلمة له- أن القوة الناعمة يجب أن تأخذ مجراها، فالسلاح الذي كان يمتلكه العراق لم يوصله إلى شيء سوى الدمار والحروب العبثية والعداءات، مشيرا إلى أن الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب، وهي "فرصتنا الوحيدة" للخروج من دوامة الصراعات، والبديل عنها ليس إلا جنون الحروب والخراب الذي عانى منه هذا البلد لعقود طويلة.

وأشارت إلى تأكيد الكاظمي أن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب جهدا كبيرا على مختلف الجهات، وهذا دور "سفاراتنا ودبلوماسيينا والمنظمات الدولية وتفعيل أدوات ووسائل حوارية متنوعة تضمن مصالح البلد وتوجهه نحو حلول دائمة"، مبينًا أنه يجب على الجميع خلق خطاب وطني موحد، "ننطلق منه إلى حوار أوسع على مستوى المنطقة لتأمين مصالح الشعب العراقي والسلم والاستقرار".

وأضافت أنه رأى النجاح في تفعيل الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والتركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، وتم تحقيق النجاح بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%، كاشفا عن أن الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق أيضا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم "تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا، والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء".

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