خناقة على منقولات مطلقة.. مهندس ومدير مشروعات أمام الجنايات بتهمة القتل

أحالت النيابة العامة بالمطرية، اليوم الأربعاء، مهندس مدني ومدير مشروعات بشركة للترجمة للمحاكمة أمام الجنايات، فى اتهامهما بقتل طليق قريبتهما بسبب خلاف على المنقولات بالمطرية.تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخصين بتهمة قتل طليق قريبتهما حيث طعنه أحدهما بسلاح أبيض لخلاف على تسليم المنقولات وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة.البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة داخل شقة بمنطقة المطرية وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن ربة منزل وأبناء عمومتها أثناء استلامهم منقولات خاصة بالسيدة بعد طلاقها، دخلوا فى مشاجرة مع طليقها وتعدى شخصان من أقارب السيدة، على مطلقها، وفرا هاربين وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض على المتهمين.