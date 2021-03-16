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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ«قرارات الرئيس».. «عمال مصر» يرد على بيان «حقوق الإنسان»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:23 ص
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
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ثَمَنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، التوجيهات الجديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع عقده الرئيس أمس الإثنين، تناول فيه استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022.

وأضاف وهب الله، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك التوجيهات والتي شملت زيادات في الحد الأدنى للأجور، وزيادة قيمة المعاشات، وإقرار علاوتين، وغيرها، تأتي إمتدادًا لتوجيهات الدولة المصرية لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لملايين العمال في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس شملت 7 تكليفات سارة وهي إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وتابع «زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 3062021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأكد الأمين العام، أن اتحاد عمال مصر ممثلا عن الملايين من عمال مصر مستمر في مساندة كل قرارات وتوجيهات الدولة المصرية التي توفر حياة كريمة للعامل، وتوفر بيئة العمل اللائق التي تخدم معركة التنمية والبناء والتعمير، خاصة تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، والتي تعود بالنفع بالدرجة الأولى على العمالة، ومواجهة مشكلة البطالة، وعلى عملية التنمية برمتها.

ووجه وهب الله سؤلًا إلى صادري ومروجي البيان المشترك الذي أدلى به عدد من الدول يوم الجمعة في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلا، «أليست توجيهات الرئيس السيسي هذه حق من حقوق الإنسان في مصر؟».

واستشهد بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنيين، وحماية العمالة غير المنتظمة، باعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها بعض الدول في مجلس حقوق الانسان الدولي والتي تجاهلت أيضا، جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية، وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتى في ظل أزمة كورونا.

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