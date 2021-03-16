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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس 3 تجار مخدرات حازوا 150 طربة حشيش غرب الإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:23 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 150 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين مددائرة قسم شرطة برج العرب مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارتين بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 150 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم قرروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1،050،000 مليون وخمسين ألف جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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