إيطاليا: إعطاء 6.77 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه جرى إعطاء 6.77 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة إلى أن متوسط معدل التطعيم في إيطاليا يبلغ 174 ألفا و241 جرعة في اليوم الواحد، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.4 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسابيع.