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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:21 ص
وزير الرياضة يفتتح
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، يرافقه الدكتور أحمد ألانصاري محافظ الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الملعب الخماسي بنادي قارون الرياضي، والمُقام على مساحة ١٠٥٦ مترا.

كما قام وزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس لامتداد فندق نادي قارون، وشاليهات النادي والتي تتكون من ٤٠ غرفة نوم فردية، و٤٠ غرفة مزدوجة، والتي بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه.
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)
وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)

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