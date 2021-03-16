وزير الرياضة يفتتح شاليهات نادي قارون بالفيوم (فيديو)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، يرافقه الدكتور أحمد ألانصاري محافظ الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الملعب الخماسي بنادي قارون الرياضي، والمُقام على مساحة ١٠٥٦ مترا.كما قام وزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس لامتداد فندق نادي قارون، وشاليهات النادي والتي تتكون من ٤٠ غرفة نوم فردية، و٤٠ غرفة مزدوجة، والتي بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه.