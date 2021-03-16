تجديد حبس المتهمين بقتل شاب لخلافات سابقة في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة على سرقة هاتف محمول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوفاة شخص عقب نشوب مشادة كلامية مع عاطلين على إثرها تعدوا عليه بالضرب على إثرها لقي مصرعه.على الفور تم تشكيل فريق بحث وضبط كلا من: رزق.ر، عاطل، وهاني.ع، عاطل، ورمضان.خ، عاطل، ومصطفى.ع، عاطل، وإسلام.ع، عاطل.وكشفت التحريات إلى وجود خلافات منذ 3 سنوات عندما تم سرقت تليفون محمول من المجني عليه ويدعى شادي محمد 22 سنة، ويعمل بإحدى شركات برج العرب، وتم عقد جلسة عرفية بين المجني عليه ومرتكبي الواقعة وانتهت بالتصالح، وقام المتهمين بالتربص له والتعدي عليه، تم تحرير المحضر رقم 1894 جنح برج العرب، وباشرت النيابة التحقيقات.