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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سد وبحيرة» لحماية مدينة الطور بسيناء من السيول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:20 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وتفقد الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الادارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والبحر الأحمر،الثلاثاء، بحضور المهندس عبدالرحمن فريد المدير العام، والمهندس عبدالمجيد مصطفى وكيل الإدارة مديراعمال العملية، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول، ومنها تنفيذ سد وادي حبران، وبحيرة الأعوج الصناعية، حيث يبلغ إجمالي كمية الحفر للبحيرة بمقدار 600 ألف متر مكعب ومتوسط الأبعاد 500 متر وبطول 350 متر عرض، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التسوية للبحيرة ومباني الدبش للمفيض تحت إشراف الإدارة الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

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