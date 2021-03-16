حملة مكبرة لتعقيم المنشأت والمصالح الحكومية بشمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شن حملة تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، تحت إشراف مديرية الصحة.وأكد شوشة، أن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 600 منشأة ومصلحة حكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.