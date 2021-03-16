صرف 75% من «تموين مارس»

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.وأوضحت، وفق تقرير من شركتي الجملة (العامة المصرية) وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية إلى 75% فى النصف الأول لشهر مارس الجاري.وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.