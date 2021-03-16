النشرة المرورية: كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

- دائري السلام



- ميدان الدقي



- محور صفط اللبن



- محور عرابي



ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية في الطرق؛ لمنع حدوث تكدسات ومنع الكوارث وسحب الكثافات.وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات.وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.وشهد كل من كوبري المطرية المتجه إلى مناطق الكابلات كثافات متحركة وأيضا بسبب بعض الأعمال في شارع الترعة البولاقية ظهر ازدحام بشارع شبرا ونصح بسلوك كورنيش النيل.وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.وشهد كوبري أكتوبر كثافات متحركة، ويمكن استخدام كباري بديلة مثل الجلاء أو الساحل، أفضل كونها تعمل بشكل جيد.