مسافرون: القيادة السياسية والحكومة قدموا مبادرات قوية لدعم ومساندة السياحية

قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، إنه رغم تقديم القيادة السياسية والحكومة، مبادرات قوية لدعم ومساندة السياحية، إلا أن العاملين بالقطاع يواجهون شروط تعجيزية من بعض البنوك في توفير التمويل لا تمكنهم من الاستفادة بهذه المبادرات، لذا لابد من إعادة النظر في هذه الشروط وأن يكون هناك نوع من المرونة في إقراض القطاع السياحي في ظل هذه الظروف الصعبة.واقترح في تصريحات صحفية، تأجيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات أو خصمها من الوعاء الضريبي للشركة لأن ما يحدث الآن هو المطالبة بضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم السداد يتم الدخول في قضايا تبديد.وشدد على ضرورة إرجاء تطبيق قانون المرور الجديد على قطاع السياحة والنقل السياحي لمدة عام بحيث نكون قد انتهينا من جائحة كورونا لأن به عقوبات مغلظة على النقل السياحي في الوقت الحالي، وكذلك يجب السماح للمركبات السياحية بنقل ركاب مصريين حاليا في ظل جائحة كورونا مع توقف السياحة الأجنبية شبه التام.كما طالب بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران، بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين في إعداد خطط وبرامج سياحية وتسويقية مشتركة واختيار الوجهات التي نستهدف منها جذب سياحة لمصر والتسويق لذلك الاتجاه في مختلف الأسواق السياحية العالمية.وأشار إلى أنه من بين هذه التحديات تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة وتمويلها بفوائد محددة ومناسبة حتى يتمكن القائمون على القطاع السياحي من عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية بكافة أنواعها، وكذلك توفير رواتب الموظفين بالسياحة حتى لا يتم تسريبهم في مهن أخرى وهم أهل خبرة، لأن خروجهم من المنظومة السياحية يؤثر بالسلب على جودة الخدمة المقدمة.وذكر رئيس جمعية مسافرون أنه من بين التحديات أيضا المشاكل التي تواجه النقل السياحي، وتتمثل في إلزام الشركة السياحية في حال تجديد ترخيص الأتوبيس السياحي أو السيارات الليموزين بوجود مخالصة من التأمينات بسداد مستحقات التأمينات لدى الشركة ككل وليس الأتوبيس فقط أو السيارة وهذا الوضع صعب في ظل توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية، وهذا أيضا يتم حتى في حالة بيع الأتوبيس أو سيارات السياحة.واختتم عاطف عبد اللطيف بضرورة إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الأثرية والشاطئية خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف القومي الكبير والاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وكذلك مقبلون على موسم الصيف الذي تنشط فيها السياحة الأجنبية وتتجه إلى الشواطئ والمدن الساحلية الساحرة.