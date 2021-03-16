رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسافرون: القيادة السياسية والحكومة قدموا مبادرات قوية لدعم ومساندة السياحية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:17 ص
عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف
فاتن غلاب
طباعة
قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، إنه رغم تقديم القيادة السياسية والحكومة، مبادرات قوية لدعم ومساندة السياحية، إلا أن العاملين بالقطاع يواجهون شروط تعجيزية من بعض البنوك في توفير التمويل لا تمكنهم من الاستفادة بهذه المبادرات، لذا لابد من إعادة النظر في هذه الشروط وأن يكون هناك نوع من المرونة في إقراض القطاع السياحي في ظل هذه الظروف الصعبة.

واقترح في تصريحات صحفية، تأجيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات أو خصمها من الوعاء الضريبي للشركة لأن ما يحدث الآن هو المطالبة بضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم السداد يتم الدخول في قضايا تبديد.

وشدد على ضرورة إرجاء تطبيق قانون المرور الجديد على قطاع السياحة والنقل السياحي لمدة عام بحيث نكون قد انتهينا من جائحة كورونا لأن به عقوبات مغلظة على النقل السياحي في الوقت الحالي، وكذلك يجب السماح للمركبات السياحية بنقل ركاب مصريين حاليا في ظل جائحة كورونا مع توقف السياحة الأجنبية شبه التام.

كما طالب بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران، بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين في إعداد خطط وبرامج سياحية وتسويقية مشتركة واختيار الوجهات التي نستهدف منها جذب سياحة لمصر والتسويق لذلك الاتجاه في مختلف الأسواق السياحية العالمية.

وأشار إلى أنه من بين هذه التحديات تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة وتمويلها بفوائد محددة ومناسبة حتى يتمكن القائمون على القطاع السياحي من عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية بكافة أنواعها، وكذلك توفير رواتب الموظفين بالسياحة حتى لا يتم تسريبهم في مهن أخرى وهم أهل خبرة، لأن خروجهم من المنظومة السياحية يؤثر بالسلب على جودة الخدمة المقدمة.

وذكر رئيس جمعية مسافرون أنه من بين التحديات أيضا المشاكل التي تواجه النقل السياحي، وتتمثل في إلزام الشركة السياحية في حال تجديد ترخيص الأتوبيس السياحي أو السيارات الليموزين بوجود مخالصة من التأمينات بسداد مستحقات التأمينات لدى الشركة ككل وليس الأتوبيس فقط أو السيارة وهذا الوضع صعب في ظل توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية، وهذا أيضا يتم حتى في حالة بيع الأتوبيس أو سيارات السياحة.

واختتم عاطف عبد اللطيف بضرورة إعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الأثرية والشاطئية خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف القومي الكبير والاحتفال بموكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، وكذلك مقبلون على موسم الصيف الذي تنشط فيها السياحة الأجنبية وتتجه إلى الشواطئ والمدن الساحلية الساحرة.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن أدوية بحي شرق

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

الأكثر قراءة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في دورتها الـ19

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. أمسية جديدة بساحة الأوبرا.. الأحد

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح