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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 144 محضرًا تموينيًا خلال حملات على الأسواق بشمال سيناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن تحرير 144 محضرًا تموينيًا، خلال حملات متنوعة على الأسواق والمحال التجارية بمدن المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد «سمري»، على استمرار الحملات التموينية والمشتركة على مختلف الأسواق والمحال التجارية والمخازن بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والصحية لمراقبة السلع والأسواق والتأكد من صلاحيتها ومحاربة جشع التجار ورفع الأسعار.

وأشار إلى تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين وعددها 144 محضرا خلال الخمسة عشرة أيام الأخيرة ما بين، عدم الإعلان عن الأسعار، وتصرف في مواد بترولية، وتهريب دقيق والتصرف فيه، ونقص وزن، شهادات صحية، وغيرها من المخالفات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

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