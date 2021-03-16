رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: إصلاح كسر مفاجئ بالخط الرئيسي أسفل جسر ترعة السويس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تمكنت من إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه الرئيسي أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس، بمنطقة قمة فايد، وذلك في وقت قياسي، لافتا إلى أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة إلى مكان البلاغ يرجع لتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن وجود كسر مفاجئ في الماسورة الرئيسية أسفل جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام منطقة قمة فايد، مما تسبب في ضعف مياه الشرب عن عدة مناطق تابعة لمركز ومدينة فايد، وعلى الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فنيو وعمال الشركة، وتمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم أعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة مرة ثانية، وذلك تحت أشراف مباشر من عادل العمدة رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي مركز ومدينة فايد.

كما تلقت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن كسر مفاجئ في خط قطر 400 مم والمغذي لقرية نفيشة، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم إصلاحه، كما تم أصلاح كسر في خط 8 بوصة بر غربي قرية السعدية التابعة لمركز ومدينة فايد، كما تم أصلاح كسر خط المياه الرئيسي بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين امام مدرسة المؤسسة.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون يتم في غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو