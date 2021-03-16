عاطف عبد اللطيف: سرعة تطعيمات كورونا تبشر بعودة السياحة الصيف المقبل

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن العالم كله في سباق رهيب على الانتهاء من تطعيمات كورونا وإعطاء اللقاح لجميع المواطنين، حتى أن بريطانيا على سبيل المثال يتم تطعيم ٤٠٠ ألف يوميا بلقاح كورونا، ولديهم خطة للانتهاء من تطعيم مواطنيهم بحلول شهر مايو المقبل.وأضاف. د.عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن وتيرة السرعة في تطعيم سكان العالم بلقاح كورونا يشير إلى سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل أزمة كورونا خلال بضعة شهور، وهذا يبشر أيضا بعودة حركة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا بداية من موسم الصيف القادم في مصر.ونوه د. عاطف إلى ضرورة السرعة في تطعيم المصريين بلقاح كورونا حتى نعطي رسالة للعالم أيضا بأن مصر ترحب بزوارها ولا أضرار عليهم من كورونا في مصر، كما أن معظم دول العالم تتجه حاليا إلى اعتماد حركة وسفر من تم تطعيمهم حول العالم من خلال بيان حصولهم على اللقاح.وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر حاليا، ويجب مجابهتها والعمل على حلها في أسرع وقت حتى نكون مستعدين لاستقبال السياحة مع بداية تعافيها.