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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ماذا يفعل العامل حال انتهاء قرار علاجه؟.. القانون يجيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:12 ص
طبيب
طبيب
منى هيبه
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راعى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كافة المشكلات التي يمكن أن تواجه العامل أثناء فترة خدمته، ومنها انتهاء قرار العلاج للحالات التي تعاني من إصابات العمل، موضحًا الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

وأوضحت المادة 140 من القانون أنه يحق للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج التابع لها، خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما أقر القانون لكل من أبن وأخو المصاب أن يتقـدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.

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