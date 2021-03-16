أهم أعمال الفنان الراحل عادل هاشم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان القدير عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، كما أعلنت أنه سيتم إقامة صلاة الجناز عصر اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.وترصد "الدستور" أهم أعمال الفنان الراحل.- أبرز الأدوار التي اشتهر بتقديمها دور رجل الأعمال والضابط والمستشار ورجل القانون، حيث إن مظهره الأرستقراطي فرض عليه هذه النوعية من الأدوار ومن أهم أعماله مسلسل رأفت الهجان.- قدم عادل هاشم في السينما المصرية العديد من الأفلام، منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب أطاليا، بلية ودماغه العالية، إلا ابنتى، الطاووس.- شارك في رجل لهذا الزمان، هدى ومعالي الوزير، 131 أشغال، حرب أطاليا.- قدم للتليفزيون مسلسلات محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، الأبطال.وعادل هاشم من مواليد 19 فبراير 1939، حيث نشأ في حي السيدة زينب والتحق بالمدرسة السعيدية.وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، ثم حصل على الدكتوراه، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.