«مياه الفيوم»: المعامل المركزية حصلت على «الأيزو 17025»

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتجويد كافة الخدمات التي يتم تقديمها له في مجال مياه الشرب من أجل كسب ثقة ورضا العملاء، وبالتالي الشركة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال أعمال المراقبة التى تتم على عمليات تنقية مياه الشرب ابتداء من الماخذ حتى وصولها لحنفيات المستهلكين، توج بحصول المعامل المركزيه بالشركة على شهادة "الآيزو 17025" والخاصة بتحقيق المتطلبات الفنية والإدارية لمعايير الجودة العالمية.وأضاف درة، أن الشركة تحرص كل الحرص بشكل دوري على قياس كفاءتها الفنية من خلال برامج تسمى (برامج اختبارات الكفاءة الفنية PT) والتىيتقوم بها مؤسسات عالمية متخصصة ويسارع إليها المعامل التي تريد أن تبرهن على كفاءتها ودقة نتائجها نظرا لصعوبة هذه الاختبارات.وأشار إلى أن المعامل المركزية اشتركت في عدد من اختبارات الكفاءة فى التحاليل الكيميائية غير العضوية والتحاليل الكيميائية العضوية والتحاليل الميكروبيولوجية وقامت باختبارات الكفاءة الفنية فى المعايرة لضمان كفاءة أجهزة التحاليل بتكلفة مناسبة حتى يمكن تقديم الخدمة بمحافظة الفيوم وما يحيط بها، حيث أنه لا يوجد جهات أو معامل معايرة معتمدة فى هذه المنطقة.وقال رئيس الشركة: "قمنا بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العالمية على رأسها المؤسسة الإنجليزية (FAPAS) والتابعة لوكالة البحوث البيئة الإنجليزية، ومؤسسة رويال لنظم الجودة من داخل مصر، كما قمنا بإجراء اختبارات الكفاءة بمعهد المعايرة، والذي يمثل قمة هرم الإسناد القياسي بمصر، وجاءت نتائج جميع المشاركات في اختبارات الكفاءة المذكورة متميزة، ما يشير إلى كفاءة الآفراد واستخدام أحدث الطرق وأجهزة القياس المتقدمة والتي ساهمت في تحقيق نتائج ذات جودة ودقة عالية".