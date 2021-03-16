وكيل «قوى عاملة النواب»: زيادة السيسي لآدني للأجور «هدية صبر» المصريين

ثمن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للعاملين في الدولة إلى 2400 جنيها، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة هدية للمصريين ومكافأة على صبرهم وتحملهم المسؤلية أثناء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي نجحت الدولة فيه مؤخرا.وأكد مهنى، أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات يؤكد انحيازه التام للطبقات المتوسطة، كما يدل على مدى شعوره بالمواطن خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل وتأثيره السلبي على الجميع، كما أن قرار زيادة المعاشات بنحو 13% ليس الأول وليس بالأخير.وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة الأجور ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك ما يدفع عجلة الاقتصاد وتجاوز التداعيات الاقتصادية للازمة كورونا، ولذلك لابد على كافة رؤساء الشركات تنفيذ القرار على الفور.