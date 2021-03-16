300 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، 300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحصيلة اليومية تزيد عن أعلى حصيلة سجلت الأسبوع الماضي وذلك لليوم الثامن على التوالي، وكان متوسط عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي حوالي 289 إصابة يوميا.يذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء قد بلغ 115 ألفا و884 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 42 حالة.