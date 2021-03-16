«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب، غير صحيح على الإطلاق.وأكدت فى منشور رسمى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنها تشدد دائما على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة، وذلك من قبل الطلاب والمدرسين فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأثنين عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147767 حالة حتى اليوم.وتم تسجيل 631 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.