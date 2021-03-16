9.4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 9.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الثلاثاء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ241 ألفا و729 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.