لمدة 25 ساعة.. انقطاع مياة الشرب عن عدة مناطق بأسوان

تنقطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمركزي كوم أمبو، ونصر النوبة، التابعين لمحافظة أسوان، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادى العرب.وسيتم قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:١- مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج ).2- مركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت ).ويكون ذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1732021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 1832021.لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.