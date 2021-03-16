الكشف على 441 شخصًا ضمن قافلة مجانية في ريف المنتزه بالإسكندرية

شهد حى المنتزه أول بالإسكندرية، تنظيم قافلة طبية، فى إطار الاهتمام بالظهير الريفى والعمل على تقديم أفضل الخدمات والرعايا الصحية والدعم لأهالي العزب بنطاق الحي.جاء ذلك تحت رعايه المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول، وإشراف منى النشار مدير عام مراكز معلومات التنميه المحلية بالمحافظه، حيث تم التنسيق بين مركز معلومات التنمة المحلية، وإدارة العلاقات العامه بالحي والمجتمع المدني بتقديم الخدمات الطبيه تحت شعار( حقك تنظيمي) بعزبه المراغي.وتم الكشف على ٩١حالة باطن، و١٣٠ حالة اطفال، و٤٠حالة نساء، و٣٠حالة تنظيم أسرة، و٥٠حالة مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة، و٦٠حالة فحص ثدى، و٤٠ حالة متابعة حمل، وتن تقديم علاج مجانا وبالتنسيق مع شركه فاركو للادويه.كما تم حصر استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا لعدد فرد، وحصر محو امية امتحانات فوريه لعدد ٦ دارسين، وتم عقد ندوه عن تنظيم الأسرة وفحص الثدي.