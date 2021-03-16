1578 إصابة جديدة و104 وفيات بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية و104 وفيات.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما أفادت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 150 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 2112 شخصا حاليا بالمستشفيات بينهم 503 مرضى نقلوا إلى العناية المركزة، وأكد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 22 ألفا و545 شخصا حتى الآن.