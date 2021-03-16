الجمعة.. «واحد من الناس» يكرم الأمهات المثاليات على «الحياة»

ينظم برنامج "واحد من الناس" على شاشة فضائية "الحياة"، احتفالية لتكريم الأمهات المصريات المثاليات والمكافحات، في إطار الاحتفال بالأم المصرية في عيدها 21 مارس.ويطرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الأمهات المثاليات"السيدة مريم وأولادها الأربعة المصابين بضمور"، "الحاجة روحية التي ضحت بحياتها لتربية أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة"، ومفاجأة الحلقة مداخلة من وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والتي تعلن عبر البرنامج ترشيح الأم المثالية، وأيضا "الحاجة مروة ابنة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي"، وتكريم روح واسم الراحلة.كما نجح برنامج "واحد من الناس" في إعادة "السيدة وفاء" إلى أسرتها بعد دخولها السجن بسبب الديون التي عانت منها لتزوج ابنها، زيذاع في العاشرة مساء الجمعة على شاشة فضائية "الحياة".