الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.301 دينار، في حين استقر اليورو عند مستوى 0.360 دينار مقارنة بأسعار أمس الإثنين.وقال بنك الكويت المركزي، في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.418 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.325 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.