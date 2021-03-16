وزير المالية يكشف تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في رواتب العاملين بالدولة

قال االدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في الرواتب تشمل 5 ملايين موظف، ما بين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير مخاطبين من أنظمة الكادرات، على أن يتم منح المخاطبين بالخدمة المدنية زيادة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وغير المخاطبين 13% بحد أدنى 75 جنيهًا.وأوضح «معيط»، في تصريحات له، أنه سيتم منح حافز إضافي لـ 5 ملايين موظف، يبدأ من 175 جنيهًا للدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، أما الدرجة الثالثة 255 جنيهًا، والأولى 325 جنيهًا، و275 جنيهًا، ورئيس القطاع الإضافي 400 جنيه.أوضح أن زيادة المعاشات سيتم احتسابها بدءًا من شهر يونيو المقبل، بنسبة 13% من قيمة المعاش، وذلك بهدف تعوبض المواطنين عن الفترة التي ارتفعت فيها معدلاتت التضخم.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه،ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه،وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي،وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه،وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.