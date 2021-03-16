سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31 سنتا ليبلغ 68.87 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا ليبلغ 68.87 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 68.56 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 68.88 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليبلغ 65.39 دولار للبرميل.