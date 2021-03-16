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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:36 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أغلقت تايلاند مجمعا تجاريا كبيرا في بانكوك، بعد ظهور مجموعة جديدة من الحالات المصابة بفيروس كورونا هناك، مما دفع السلطات إلى تكثيف إجراء الاختبارات، وطلب تطعيم أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، عن إدارة مدينة بانكوك القول، إنه من المقرر أن يظل مجمع "بانج خاي ماركت" مغلقا لمدة ثلاثة أيام، بعد الانتهاء من أعمال تنظيفه وتعقيمه اليوم.

ويضم المجمع التجاري ستة أسواق تقوم ببيع كل شيء، من الخضروات الطازجة إلى اللحوم النيئة والطعام المطبوخ.

على صعيد متصل، قال مسؤولون إن العاصمة التايلاندية أعلنت اليوم الثلاثاء تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الإصابة بالفيروس، تم اكتشاف معظمها من خلال جهود الاختبارات النشطة للعثور على المصابين، في إطار الجهود للحد من انتشار المرض.

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