الرى: خطة مشروعات للحماية من السيول والتغيرات المناخية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والمهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، لاستعراض ومتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية.واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، عدة مشروعات كبرى تنفذ خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد المائية ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى مواجهة التعديات على المجارى المائية وحماية أملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحصيل غرامات تبديد المياه.وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار، بجانب مشروعات هيئة حماية الشواطئ والتى تستهدف حماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع الأمواج وزيادة منسوب مياه البحر وعوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، بالإضافة إلى حماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، واكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس جديد للمواطنين.كما تم مناقشة الدراسة التي تتم حاليًا وخطة سد الفجوة بين الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، ومواجهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى كافة المشروعات والانتهاء منها بكفاءة عالية الجودة.