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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 419 مختلفة مرورية في حملة بالغربية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:32 ص
مخالفه مروريه
مخالفه مروريه
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الاثنين، تم خلالها تحرير 419 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 419 مخالفة متنوعة، شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بقيمة 31 ألفا و500 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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