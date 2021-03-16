اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في خلافات ثأرية بالصف

تعقد الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام، وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.