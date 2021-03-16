6164 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 6 آلاف و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و201 ألف و886 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 166 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و836 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل كامل في مختلف أرجاء الأرجنتين بلغ 448 ألفا و733 شخصا.