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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:29 ص
الصين
الصين
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان شنجهاي السينمائي الدولي تنظيم الدورة الـ24 من المهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو القادم.

وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم - أنه تم حاليا فتح باب التسجيل في حفل السجادة الحمراء للمهرجان من قبل صانعي الأفلام ومنظماتها في جميع أنحاء العالم بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث يستقبل حدث السجادة الحمراء أكثر من 100 طاقم جديد وحوالي 400 مخرج سينمائي معروف من داخل الصين وخارجها كل عام.

يعد مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1993، حدثا عالميا تنافسيا يقام في إطار جهود شنجهاي لتصبح مركزا ثقافيا دوليا، فيما شارك في نسخة العام الماضي 3693 فيلما من 108 دول ومناطق.

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