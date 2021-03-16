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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حنان شوقي.. فنانة «الروشنة» في جيل التسعينات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:14 ص
الفنانة حنان شوقي
الفنانة حنان شوقي
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 16 مارس، الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها، والتي تُعد واحدة من أهم الفنانات في جيل التسعينات.

وقدمت «شوقي» العديد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في عالم السينما والتلفزيون.

بدايتها الفنية
تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990، وعملت في بدايتها قبل أن تسلك طريق التمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وكان أبرزها البرنامج الذى كانت تقدمه أبلة فضيلة، ثم انطلقت بعدها لعالم للتمثيل عام 1993 وشاركت في بطولة عدة أفلام منها «الإرهابي، والرصيف، ودماء على الأسفلت، ويا تحب يا تقب، وموعد مع الرئيس».

نجمة جيل الروشنة
ارتبطة الفنانة حنان شوقي مع الشباب مع نهاية الثمانينات بمفهوم «الروشنة» وكانت تعني تغيير ستايل الأزياء، والاتجاه إلى النمط الكاجوال بديلًا عن الكلاسيك، بعد أن قدمت دور طالبة الجامعة الأمريكية المتحررة، التى تلفت نظر الإرهابى بملابسها الجريئة وطريقتها المنفتحة في فيلم الارهابي، وكانت هي النموذج الأفضل لتمثيل هذه المرحلة، بعد ظهورها في الفيلم، حيث ظهرت بصورة الفتاه الأكثر انطلاقًا وإقبالًا على الحياة، كما أنها في هذا الفيلم قدمت عدة صيحات أصبحت موضة رائجة بعد عرض الفيلم، ومنها «التيشيرت، الشورت الجينز القصير، الكوتشي، الشعر الهايش».

عدد زيجات حنان شوقي
تزوجت مرة واحدة من شقيق زوجة الفنان عادل إمام وانفصلت عنه، ولم تتزوج بعدها.


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