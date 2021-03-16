نمو الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات

أظهرت البيانات النهائية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال يناير الماضي بأكثر من التقديرات.وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 4.2% شهريا.في الوقت نفسه زاد حجم التسليمات خلال يناير الماضي بنسبة 3.2% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.في المقابل استقر المخزون الصناعي خلال يناير الماضي عند نفس مستويات الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المخزون بنسبة 0.2%.