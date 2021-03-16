«المقلم» يسيطر على أزياء ربيع 2021





وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن موضة الأزياء المقلمة تعود مرة أخرى في ربيع 2021، ولكنها بصور مختلفة، ومن أبرز صيحات الموضه التي بها الأزياء المقلمة:





1- الفساتين المقلمة:



تعتبر الفساتين من أبرز الازياء التي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية، وجاءت هذا العام بشكل مختلف حيث أنها منها الفساتين المفتوحة من الامام والفساتين بحملات عريضة وفساتين بنصف كم، وجاءت كل هذا الموديلات بالمقام العمودي.





2- التنانير المقلمة:



أيضا عادت موضة التنانير مرة أخر، وخاصة الشيفون والواسعه والسك، وفي هذا الربيع التنورة المقلمة والقصير والطويل والواسع.





3-الشورت المقلم:



أيضا موضة ربيع هذا العام 2021 ظهور الشورت القصير المقلم عموديا بمجموعة من الألوان المبهجة.





4-المعاطف:



لعل أجمل المعاطف الطويلة التي اتخذت شكل المعطف المقلم وهو يتناسب مع المحجبات.





5- القمصان والبلوزات المقلمة.



يوجد هذا العام أيضا البلوزه والقميص المقلم عموديا، والذي يناسب مع ساعات العمل أو للخروجات.



6- البليزار المقلم



يعتبر البليزار المقلم العمودي من أبرز صيحات الموضه لربيع 2021، والذي يخفي عيوب الجسم ويشعرك بالطول.





7-البدل الكلاسيكية المقلمة عموديا



تعتبر البدل الكلاسيكية المقلمة عموديا من اشهر صيحات الموضة لربيع 2021، والتي سوف تشعرك بالأناقة والجمال.



8- الحقائب المقلّمة:



تعتبر الحقائب المقلمة من أبرز موضات ربيع 2021، حيث تتميز بالأناقة والجمال، وهي مناسبة لكل المناسبات. أيام ونستقبل شهور الربيع التي تتميز بالبهجة، خاصة في اختيار الملابس، ودائما ما يعودنا الربيع على الألوان المبهجة والزاهية.وبحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، فإن موضة الأزياء المقلمة تعود مرة أخرى في ربيع 2021، ولكنها بصور مختلفة، ومن أبرز صيحات الموضه التي بها الأزياء المقلمة:تعتبر الفساتين من أبرز الازياء التي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية، وجاءت هذا العام بشكل مختلف حيث أنها منها الفساتين المفتوحة من الامام والفساتين بحملات عريضة وفساتين بنصف كم، وجاءت كل هذا الموديلات بالمقام العمودي.أيضا عادت موضة التنانير مرة أخر، وخاصة الشيفون والواسعه والسك، وفي هذا الربيع التنورة المقلمة والقصير والطويل والواسع.أيضا موضة ربيع هذا العام 2021 ظهور الشورت القصير المقلم عموديا بمجموعة من الألوان المبهجة.لعل أجمل المعاطف الطويلة التي اتخذت شكل المعطف المقلم وهو يتناسب مع المحجبات.يوجد هذا العام أيضا البلوزه والقميص المقلم عموديا، والذي يناسب مع ساعات العمل أو للخروجات.يعتبر البليزار المقلم العمودي من أبرز صيحات الموضه لربيع 2021، والذي يخفي عيوب الجسم ويشعرك بالطول.تعتبر البدل الكلاسيكية المقلمة عموديا من اشهر صيحات الموضة لربيع 2021، والتي سوف تشعرك بالأناقة والجمال.تعتبر الحقائب المقلمة من أبرز موضات ربيع 2021، حيث تتميز بالأناقة والجمال، وهي مناسبة لكل المناسبات.

الفساتين المقلمة

1- الفساتين المقلمة:



تعتبر الفساتين من أبرز الازياء التي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية، وجاءت هذا العام بشكل مختلف حيث أنها منها الفساتين المفتوحة من الامام والفساتين بحملات عريضة وفساتين بنصف كم، وجاءت كل هذا الموديلات بالمقام العمودي.





التنانير المقلمة

2- التنانير المقلمة:



أيضا عادت موضة التنانير مرة أخر، وخاصة الشيفون والواسعه والسك، وفي هذا الربيع التنورة المقلمة والقصير والطويل والواسع.





الشورت المقلم

3-الشورت المقلم:



أيضا موضة ربيع هذا العام 2021 ظهور الشورت القصير المقلم عموديا بمجموعة من الألوان المبهجة.



المعاطف

4-المعاطف:



لعل أجمل المعاطف الطويلة التي اتخذت شكل المعطف المقلم وهو يتناسب مع المحجبات.



القمصان

5- القمصان والبلوزات المقلمة.



يوجد هذا العام أيضا البلوزه والقميص المقلم عموديا، والذي يناسب مع ساعات العمل أو للخروجات.



البليزار المقلم

6- البليزار المقلم



يعتبر البليزار المقلم العمودي من أبرز صيحات الموضه لربيع 2021، والذي يخفي عيوب الجسم ويشعرك بالطول.





البدل الكلاسيكية

7-البدل الكلاسيكية المقلمة عموديا



تعتبر البدل الكلاسيكية المقلمة عموديا من اشهر صيحات الموضة لربيع 2021، والتي سوف تشعرك بالأناقة والجمال.



الحقائب المقلّمة