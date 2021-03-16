مصادر يمنية: الحوثيون يحرقون مزارع ومنازل المواطنين بالضالع

أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية لجأت إلى إحراق مزارع ومنازل المواطنين في مناطق شمال الضالع، جنوبي اليمن، وذلك ردًا على الهزائم والانكسارات التي تتكبدها على يد القوات المشتركة.وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن " ميليشيا الحوثي الإرهابية أحرقت مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة"، موضحة أن الميليشيا أقدمت على إحراق منزل القيادي بالمقاومة الشعبية شايف ناجي سنان الكائن بمنطقة الفاخر.وأوضحت أن الميليشيات الحوثية المنتشرة في خطوط تماس جبهات الضالع تعيش في حالة هلع وذعر، مما دفعها إلى الانتقام بإحراق ممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها خاصة القريبة من المواجهات.يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت قد أحرزت تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.