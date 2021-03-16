حقيقة زيادة لقاح «أسترازينيكا» من خطر الإصابة بجلطات الدم

أفاد وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، بأن لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، "في غاية الأمان"، نافيا في الوقت نفسه أن يشكل هذا اللقاح تهديدا للناس.واستشهد ستيبانوف - في مقابلة متلفزة اليوم الثلاثاء - على صحة كلامه بتصريح وكالة الأدوية الأوروبية التي أكدت على أن لقاح "أسترازينيكا"، لا يزيد بتاتًا من خطر الإصابة بجلطات الدم.وأوضح أنه تم تطعيم والده ووالدته بلقاح"أسترازينيكا": "لقد سمحت بتطعيم أمي وأبي بهذا اللقاح"، متسائلا: " ما المطلوب بعد ذلك، للتأكيد على أن هذا اللقاح آمن تماما؟".وأعرب عن اعتقاده بأن الدول التي أوقفت استخدام اللقاح، تريد أن تفهم بوضوح ما إذا كانت هناك علاقة بين الجلطة وهذا اللقاح.