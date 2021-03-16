جامعة طنطا تكشف نيتها إنشاء صالة رياضية «عالمية»

أكد الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، إن الجامعة بصدد تشييد صالة رياضية بمواصفات ومقاييس تنافس الصالات العالمية، تحقق كافة متطلبات العملية التعليمية بالكلية وتكون بمثابة إرث استثماري.وكشف حلويش، أن الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وجه رئيس مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة الدكتور حسني دوير، بمعاينة الصالة على الطبيعة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مصعد خاص بالمبنى التعليمي للبنات لتحقيق الاستفادة الكاملة من كافة منشآت المبنى التعليمي الذي يحتوى على عدد كبير من القاعات التدرسية العملية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وخدمات غرف خلع الملابس.