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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق المعرض السنوي الخامس للكتاب بجامعة حلوان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:24 ص
جامعه حلوان
جامعه حلوان
إسراء جمال
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انطلقت فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب بجامعة حلوان والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن المعرض الخامس للكتاب يقام وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم التي تجري بصفة دورية حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد إقبالا من الطلاب من مختلف الكليات وكذا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين لاقتناء الكتب في مختلف العلوم التي تثري العقل والفكر، حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة فيه والتي تصل إلى ١٨ دار نشر.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المعرض يفتح أبوابه للطلاب من التاسعة صباحًا، ويشارك فيه العديد من دور النشر وأضخمها، دعمًا وتشجيعًا للمثقفين والمترددين على المعرض من أبناء جامعة حلوان، الذين يقبلون على المعرض ما يدلل علي وعيهم وإدراكهم لأهمية القراءة والإطلاع على نطاق أوسع من مجال دراستهم، في شتى مجالات المعرفة.

أفادت سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة أن المعرض السنوي الخامس للكتاب والذي تبدأ أولى فعالياته اليوم يقام بمشاركة كبرى لدور النشر  حيث يشارك بالمعرض ١٨ دور نشر (إنفينيتي - ميرك - دار الكتاب الحديث -  الأنجلو  - المجموعة العربية للنشر - سمارت - المؤسسة الدولية للكتاب - المكتب العربى للمعارف - دار العلوم- إيمك- أوزوريس -روابط - دار الفجر للنشر والتوزيع - دار النهضة العربية -  دار الفكر العربى - أمازون - المكتبة الأكاديمية- مؤسسة الأهرام).

تقام فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب بمبنى المكتبة المركزية بالدور الأرض وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١٣١٤ إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١٤٤.

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