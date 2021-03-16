ماليزيا تتوقع انخفاض إصابات كورونا في مايو

قال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، إنه من المتوقع أن تنخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال شهر مايو القادم، وذلك اعتمادا على مستوى امتثال المواطنين للإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة في البلاد.وأضاف أدهم بابا، خلال مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن "التوقعات كانت بناءً على تراجع معدلات الإصابة بكوفيد-19 في ماليزيا إلى 0.87 نقطة مقارنة بـ 0.9 نقطة في 28 فبراير الماضي.وأوضح "ومع ذلك، إذا لم يتم امتثال الجماهير بإجراءات التشغيل القياسية، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة إلى أكثر من 1.0 نقطة والتي سترفع بها حالات الإصابة اليومية بهذه البلاد".