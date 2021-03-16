وفاة مدير مستشفى السنطة بفيروس كورونا

نعت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيف الوزارة، وجميع العاملين بالمديرية، رحيل مدير مستشفى السنطة المركزي، إثر إصابته بفيروس كورونا.وأصدرت المديرية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا جاء فيه: "بخالص الحزن والأسى تنعي مديرية الشؤون الصحية بالغربية، شهيد اليوم الدكتور سامي سلامة مدير مستشفى السنطة والذى وافته المنية صباح اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتهوأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان، رحمه الله وجزاه عنا خيرًا وإنا لله وإنا إليه راجعون".