9642 إصابة بكورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، 9642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و477 ألفا و190 شخصا.وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه تم تسجيل 264 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 28 ألفا و697 حالة، وتماثل للشفاء 6202 شخص، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و232 ألفا و209 أشخاص.