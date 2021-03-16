رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9642 إصابة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، 9642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و477 ألفا و190 شخصا.

وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إنه تم تسجيل 264 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 28 ألفا و697 حالة، وتماثل للشفاء 6202 شخص، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و232 ألفا و209 أشخاص.

موضوعات متعلقة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو