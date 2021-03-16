مرشح لـ«الصحفيين»: سأسعى لتوسعة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات

أكد حسين متولي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه حال فوزه في الانتخابات فإنه سيكون ملتزم أمام الزملاء بأربع زيارات أسبوعيا لمؤسساتهم، وزيارة شهرية للمحافظات تباعا، للتواصل وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمات إليهم وتفعيل الحوار بينهم وكافة الجهات حال وجود معوقات تحول دون قيامهم بعملهم.وأضاف متولي، في بيان: "لن أورط نفسي بالجلوس في مكتب بالنقابة منتظرا إياهم داخله، ليست طبيعتي، سأسعى بكل جهدي لتوسعة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات بالعدد القانوني اللازم، وضمان حضور ممثل عنها فى اجتماعات مجلس النقابة بالقاهرة".وأكد: "رؤيتي تتجدد بأجندة الجمعية العمومية ذاتها وليست من عندياتي في بروشورات مطبوعة ربما يكون مصيرها سلة المهملات تحت مكاتبهم".