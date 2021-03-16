«الغرف التجارية»: زيادة الأجور تؤكد متانة وثبات الاقتصاد المصري

قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية بالقاهرة، إنه في الوقت الذي تتخذ فيه دول العالم الأقوى اقتصاديا إجراءات مشددة، يأخد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جريئا في وقت صعب لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ليظهر قوة وثبات الاقتصاد المصري والرغبة في رفع مستوى معيشة المواطن.وأضاف غنيم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يؤكد علي دعم الرئيس للمصريين وزيادة مخصصات الأجور والعلاوات لتصل إلى نحو 68 مليار جنيه، لزيادة المرتبات والمعاشات، ونحو 24.5 مليار جنيه لزيادة العلاوات والحافز، ولأول مرة يعلن الرئيس هذه القرارات الجريئة في ظل هذه الأزمة الطاحنة من تفشي فيروس كورونا، ما سيؤدي لرفع تداعيات أزمة الفيروس على العاملين بالدولة.وتوقع غنيم تطبيق هذا القرار بالقطاع الحكومي ثم يتبعه القطاع الخاص، ما سيؤدي لزيادة عدد المستفيدين في مصر من العاملين بالقطاعين والمقدر بنحو 20 مليون موظف وعامل، ٦ ملايين منهم بالجهاز الإداري للدولة.