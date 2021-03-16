رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية»: زيادة الأجور تؤكد متانة وثبات الاقتصاد المصري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:17 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية بالقاهرة، إنه في الوقت الذي تتخذ فيه دول العالم الأقوى اقتصاديا إجراءات مشددة، يأخد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جريئا في وقت صعب لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ليظهر قوة وثبات الاقتصاد المصري والرغبة في رفع مستوى معيشة المواطن.

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يؤكد علي دعم الرئيس للمصريين وزيادة مخصصات الأجور والعلاوات لتصل إلى نحو 68 مليار جنيه، لزيادة المرتبات والمعاشات، ونحو 24.5 مليار جنيه لزيادة العلاوات والحافز، ولأول مرة يعلن الرئيس هذه القرارات الجريئة في ظل هذه الأزمة الطاحنة من تفشي فيروس كورونا، ما سيؤدي لرفع تداعيات أزمة الفيروس على العاملين بالدولة.

وتوقع غنيم تطبيق هذا القرار بالقطاع الحكومي ثم يتبعه القطاع الخاص، ما سيؤدي لزيادة عدد المستفيدين في مصر من العاملين بالقطاعين والمقدر بنحو 20 مليون موظف وعامل، ٦ ملايين منهم بالجهاز الإداري للدولة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

إغلاق مجمع كبير في بانكوك بعد اكتشاف مجموعة من إصابات كورونا

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة في فروع المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة والآداب

القط في مفردات الحارة المصرية.. من الألوهية حتى الـ 7 أرواح

لم يكن غزوًا.. تفنيد ادعاءات «يوسيفوس» عن خرافة غزو الهكسوس لمصر

الصين تعلن تنظيم مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في يونيو